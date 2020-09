Preordini PS5: attenzione alle truffe, preordini rivenduti a oltre 1.000 euro

PlayStation 5 sembra essere l'oggetto del desiderio di molti, in questo momento. I principali rivenditori hanno aperto i preordini il 17 settembre ma le due versioni della console sono già sold-out e dove disponibili, la consegna non è garantita per Natale.

Ovviamente come accade spesso anche per i nuovi iPhone e altri prodotti hi-tech particolarmente appetibili, i mercatini online, i forum ed i social network iniziano a popolarsi di annunci di persone disposte a vendere il proprio preordine a prezzi folli, dai 600 ai 900 euro ma su alcuni portali italiani abbiamo visto anche prezzi ben maggiori e superiori ai 1.000 euro. Vi invitiamo a non farvi prendere dal panico per l'acquisto e ovviamente ad evitare caldamente situazioni di questo tipo, non cadendo nella tentazione di pagare cifre anche raddoppiate rispetto ai listini pur di poter avete la nuova console al lancio.

PlayStation 5 costa 499.99 euro mentre PlayStation 5 Digital Edition costa 399.99 euro, questi i prezzi ufficiali per l'Europa annunciati da Sony. Le due versioni di PS5 risultano come detto sold-out quasi ovunque, in ogni caso GameStop permette di preordinare PlayStation 5 con consegna non garantita entro Natale. Su Amazon invece i preordini risultano chiusi e i prodotti non disponibili, e questo anche presso catene come Mediaworld, Euronics e Unieuro.

La situazione è però in continua evoluzione e dunque vi consigliamo di monitorare i rivenditori di vostro interesse per essere sempre informati sull'arrivo di eventuali nuove scorte.