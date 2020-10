Preordini PS5: dove comprare la console Sony e quando arrivano nuove scorte

I preordini di PlayStation 5 sono stati aperti a metà settembre ma ad oggi è ancora difficile trovare console disponibili per il preordine in Italia, proviamo a fare chiarezza analizzando la situazione.

Recentemente Mediaworld ed Euronics hanno riaperto i preordini ma questi sono stati chiusi nel giro di pochissime ore, dopo aver registrato un nuovo sold-out. Su Amazon.it PlayStation 5 e PS5 Digital Edition non sono disponibili, entrambe le console sono rimaste in preordine solamente pochissimi minuti il 17 settembre, per poi scomparire definitivamente dai radar. Anche altre catene come Unieuro hanno terminato le scorte a disposizione e sul sito del gruppo viene dichiarato che "i preorder riapriranno presto", senza fornire però date precise.

Da GameStop è possibile continuare a prenotare PS5 e PS5 Digital Edition, la catena però non può garantire la consegna entro Natale per tutti gli ordini successivi alla data del 17 settembre, dunque è possibile che qualche cliente possa ricevere la propria console a fine anno oppure a gennaio.

E' difficile capire quando arriveranno nuove scorte, in questi giorni Sony ha comunicato ai rivenditori quante console PS5 saranno disponibili al lancio e alcuni retail come GameStop Irlanda e ShopTo nel Regno Unito hanno avvisato i clienti di possibili ritardi nell'evasione degli ordini.

Qual è la situazione dalle vostre parti? I rivenditori accettano preordini per PS5 oppure no? E voi siete riusciti ad assicurarvi una console? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.