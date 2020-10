Preordini PS5 vs Xbox Series X: le preferenze di oltre 500 giocatori americani

Secondo un report diffuso dalla società di analisi VMG, negli Stati Uniti la battaglia dei preordini tra PlayStation 5 e Xbox Series X vedrebbe la prima in vantaggio tra le preferenze di 511 consumatori americani.

L'inchiesta si è tenuta tra il 23 e il 25 settembre (quindi dopo l'annuncio dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft e l'apertura dei preordini di entrambe le console), sul campione selezionato il 15% ha dichiarato di aver prenotato una console next-gen, di questi il 72% ha scelto PS5, il 10% PlayStation 5 Digital Edition, l'8% Xbox Series S e il 30% Xbox Series X, con alcuni che hanno preordinato entrambi gli hardware di nuova generazione. Il 29% degli intervistati non è riuscito a prenotare alcuna console ma in questo caso le preferenze sarebbero andate per il 58% a PlayStation 5, per il 40% a Xbox Series X, per l'11% a Xbox Series S e per il 21% a Xbox Series S.

Da notare come il 45% dei giocatori abbia dichiarato di aver optato per PlayStation 5 per le esclusive mentre il 42% ha espresso una preferenza per Xbox motivando come traino il Game Pass. Il 63% del campione non era a conoscenza dell'acquisizione di Bethesda da parte del colosso di Redmond.

Il campione in esame è stato diviso in tre gruppi, ovvero casual gamer, hardcore gamer e midcore gamer, tra i giocatori hardcore il 28% ha prenotato una console next-gen mentre il 42% ha provato a farlo ma senza successo. Il 52% del campione ha scelto PS5 per Marvel's Spider-Man Miles Morales, il 42% per God of War II e il 32% per Final Fantasy XVI. Sul fronte Xbox Serie X, il gioco più desiderato è Halo Infinite con il 45% delle preferenze, seguono Fable e Forza Motorsport. Spazio anche alle terze parti con Call of Duty Black Ops Cold War votato dal 45% dei partecipanti e Assassin's Creed Valhalla preferito dal 31% come motivo di scelta di PS5 o Xbox Series X.