Preordini Xbox Series X/Series S: da Mediaworld consegna garantita il 10 novembre

Così come tanti altri rivenditori italiani, anche Mediaworld ha aperto i preordini di Xbox Series X e Xbox Series S, la nota catena permette di prenotare le due console online e nei punti vendita, fino ad esaurimento scorte.

Nel momento in cui scriviamo sono disponibili per il preordine sia Xbox Series X che Xbox Series S, rispettivamente al prezzo di 499.99 euro e 299.99 euro, non è chiaro se ci siano limiti al numero di pezzi acquistabili da ogni cliente, probabilmente non sarà possibile acquistare più di una console a testa, questo per evitare il rapido esaurimento delle scorte e il rischio speculazione.

Mediaworld garantisce la consegna entro il 10 novembre, giorno di uscita di Xbox Series X e Xbox Series S, non è per ora possibile preordinare gli accessori come il nuovo Controller Wireless e il kit di ricarica, entrambi disponibili nei negozi lo stesso giorno di uscita delle due console.

Come già detto, le scorte sono limitate e dunque se siete interessati vale la regola generale che più volte vi abbiamo ripetuto in questi casi, affrettatevi prima che sia troppo tardi, l'arrivo di ulteriori scorte non è confermato nel breve periodo e in ogni caso la consegna potrebbe non essere più garantita in tempo peri l lancio o fine anno.