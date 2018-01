Preparatevi per il Six Invitational di Montreal con la serie di quattro episodi Escalation

Il Six Invitational, campionato che segnerà la fine dell'Anno 2, vedràdi Rainbow Six: SIege sfidarsi a Montreal per un montepremi di 500.000 dollari.

Per prepararci all'evento, Ubisoft ha pubblicato in queste ore un teaser trailer per una nuova serie chiamata Escalation che racconta il gioco, le squadre e le tattiche da adottare per essere i migliori.

La serie andrà live con il primo episodio a partire dal prossimo 26 gennaio. Nel corso dei quattro episodi promessi verranno approfonditi gli argomenti legati al meta di gioco e alla sua evoluzione, alla distruttibilità ambientale, all'allenamento e alla competizione, alla tecnica e all'abilità.

Il Six Invitational includerà questa volta nuove organizzazioni come FaZe e Team Liquid che, con tutta probabilità contribuiranno ai contenuti presenti nella mini serie.

In attesa del torneo canadese che si preannuncia esplosivo - forse il più atteso nella storia di Rainbow Six: Siege - non ci resta che goderci il teaser trailer e, ovviamente, le quattro puntate della mini serie Escalation.

A partire dalla prossima stagione competitiva, inoltre, la Pro League inizierà un percorso di rinnovamento di durata pluriennale che porterà in dote diverse novità di rilievo per il titolo Ubisoft.