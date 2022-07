Preparatevi al salto della fede, Assassin's Creed sbarca su PUBG!

Krafton ha annunciato due giorni fa, attraverso un comunicato sul proprio sito, di aver stretto una partnership speciale con Ubisoft per uno speciale crossover estivo tra Assassin's Creed e il mondo di PlayerUnknown's Battlegrounds. Il crossover, afferma Krafton, vedrà la pubblicazione di due eventi separati.

Il primo si chiamerà PUBG: BATTLEGROUNDS x ASSASSIN’S CREED, e sarà disponibile dal 17 agosto al 22 settembre per la versione console e PC di PlayerUnknown's Battlegrounds. In questo periodo avrete la possibilità di ricevere degli item personalizzati a tema Assassin's Creed tra cui costumi, emote, charm per le armi e personalizzazioni per il paracadute. In più, la mappa di gioco sarà disseminata di easter egg e citazioni alla serie Ubisoft, come ad esempio sporgenze per il salto della fede o Animus accessibili all'interno di alcuni palazzi del gioco.

NEW STATE MOBILE x ASSASSIN’S CREED sarà invece l'evento dedicato a New State Mobile, la versione smartphone del battle royale. Tra il 18 agosto e il 21 settembre, gli utenti del gioco avranno modo di cimentarsi in sfide ed eventi a tempo limitato che daranno la possibilità di mettere le mani su diversi costumi - compreso l'outfit di Ezio Auditore - o skin per i veicoli. Sono inoltre previste delle ricompense per coloro che faranno l'accesso ogni giorno.

Nel frattempo, PlayerUnknown's Battlegrounds ha ricevuto una patch next-gen con tanto di nuova mappa.