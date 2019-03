Preparatevi, The Division 2 riceverà una gigantesca patch al Day One

Con un post pubblicato sul sito ufficiale del supporto, Ubisoft ha annunciato che Tom Clancy's The Division 2 riceverà una gigantesca day one patch su tutte le piattaforme, che includerà numerosi bug fix e miglioramenti per l'esperienza di gioco.

Per i giocatori che acquisteranno la versione fisica per PC e Xbox One è previsto un Title Update 1 di circa 48-52 GB. La dimensione varierà in base alla regione e alla lingua preferita. Qualsiasi sia il formato scelto, fisico o digitale, la dimensione finale del gioco sull'Hard Disk ammonterà a 48-52 GB... in sostanza, la patch sostituirà l'intero gioco. Il Title Update 1 che attenderà i giocatori PlayStation 4 che compreranno la versione fisica sarà invece grande 88-92 GB. Anche in questo caso, la dimensione definitiva del titolo sull'Hard Disk sarà equivalente a quella della patch.

In aggiunta al Title Update 1 è previsto anche una seconda patch, il Title Update 1.5, che verrà reso disponibile a partire dall'11 marzo, giusto in tempo per essere scaricato dai beneficiari dell'Accesso Anticipato (edizioni Gold, Dark Zone, Ultimate) che potranno iniziare a giocare dal 12 marzo.

Cogliamo l'occasione per segnalare che i giocatori che hanno optato per il pre-ordine della versione digitale possono già procedere al pre-scaricamento dei dati. In questo caso, nel download sono già comprese entrambe le patch. Coloro che ancora conservano i dati della Private Beta o dell'Open Beta, possono tranquillamente cancellarli, poiché sono build differenti dal gioco finale e non aiuteranno a velocizzare il download delle patch. Prima di lasciarvi, ricordiamo che Tom Clancy's The Division 2 è atteso per il 15 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC.