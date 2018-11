Annunciato il PlayStation VR Mega Pack con Astro Bot e altri 4 giochi

Fin dal lancio nel 2016, PlayStation VR (PS VR) ha reso il sogno della Realtà Virtuale a portata di tutti, permettendo ai giocatori di immergersi in mondi fantastici.

Sony Interactive Entertainment (SIE) presenta il Mega Pack PS VR: un nuovo bundle che contiene tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare la tua avventura nel mondo della realtà virtuale.

Il Mega Pack PS VR contiene:

PlayStation VR;

PlayStation Camera;

5 fantastici giochi, fra cui l’acclamato Astro Bot Rescue Mission, l’adrenalinico WipEout Omega Collection, le avventure open world di The Elder Scrolls V: Skyrim VR, le sparatorie di DOOM VFR e cinque emozionanti esperienze VR con PlayStation VR Worlds.

Astro Bot Rescue Mission

Vivi un'avventura unica nel suo genere aiutando il tuo compagno robot a salvare i suoi amici in questo titolo acclamato dalla critica. Indossa PS VR e muovi la testa in alto o in basso per schivare le piattaforme mentre guidi Astro Bot attraverso una miriade di aree segrete. Potrai usare il controller wireless Dualshock 4 come gadget multi-funzione per affrontare i nemici e boss titanici in un platform che ti vedrà protagonista giocando nei panni di Astro Bot stesso.

WipEout Omega Collection

Anche i razzi sono più lenti e meno letali dei bolidi antigravitazionali di WipEout! L’iconico racing futuristico non è mai stato così emozionante: ti permette, infatti, di percorrere chicane a tutta velocità oltre le nuvole e di colpire gli avversari (anche con sfide online!) da una visuale in prima persona unica, realizzata esclusivamente per PS VR. Potrai scoprire, così, il futuro del racing!

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Talmente realistico che ti sembrerà di respirare l’aria pulita delle spettacolari distese del misterioso regno di Tamriel. L’head-tracking del visore PS VR ti permette di ammirare i panorami che ti circondano e di tener d’occhio i nemici mentre ti aggiri in ambientazioni ricche di dettagli. Grazie a questo epico GDR d’azione, potrai vivere un’incredibile avventura fantasy, libero di scegliere chi interpretare e dove andare.

DOOM VFR

Il più grande merito dell’emozionante sparatutto fantascientifico di Bethesda è di farti provare due emozioni completamente opposte. Da un lato, la tensione di essere circondati da demoni intenzionati ad ucciderti. Dall’altro, la sensazione di essere imbattibile e in grado di poterli sconfiggere. Grazie a PS VR, DOOM è più brutale che mai.

PlayStation VR Worlds

Cinque diverse esperienze VR sotto lo stesso tetto. Con PlayStation VR Worlds potrai vivere un’avventura sottomarina con Into The Deep, o schizzare fra i veicoli lungo le ripide strade cittadine in VR Luge. Potrai anche sfidare i tuoi avversari in Danger Ball o affrontare gli alieni in Scavengers Odyssey e prendere parte ad una lotta di potere in The London Heist.

Il Mega Pack PS VR sarà disponibile a partire da domani, 30 novembre, al prezzo consigliato di € 329,99 euro.