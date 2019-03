Presentazione Google Yeti: Jason Schreier svela rumor e indiscrezioni

Oggi pomeriggio alle 18:00 Big G presenterà Google Yeti: nuova console o servizio in streaming basato su Project Stream? Difficile dirlo per il momento, tuttavia Jason Schreier di Kotaku ha voluto raccogliere rumor e indiscrezioni a riguardo...

Secondo l'editor di Kotaku, durante la presentazione odierna Google si focalizzerà su Project Stream ma sembra sia prevista anche la presentazione di un nuovo hardware, probabilmente un controller, l'obiettivo di Google è quello di risolvere i problemi di latenza tramite una infrastruttura dedicata, così da permettere ai clienti di poter giocare anche a titoli di fascia alta senza dover acquistare nuovi hardware.

Google Yeti potrebbe essere accessibile non solo da PC ma anche da Mac, Smart TV, smartphone e tablet, non è chiaro se il servizio sia destinato ad arrivare in futuro anche su console. Big G sembra sia interessata a "sperimentare nuove funzionalità legate alla fruizione dei contenuti", una fonte di Kotaku parla di una forte interazione con YouTube e Twitch, con la possibilità di acquistare giochi con tanto di file di salvataggi degli streamer più popolari oppure potendo entrare in partita per giocare con le celebrità.

A quanto sembra non ci saranno giochi in formato fisico per Google Yeti, non è chiaro però se i publisher metteranno in vendita singoli titoli o se si pensa ad un catalogo stile Xbox Game Pass e PlayStation Now. Ne sapremo di più stasera, seguiremo la presentazione di Google Yeti in diretta su Twitch dalle 17:30, non mancate!