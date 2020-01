La presentazione di PS5 si avvicina? Anche Naughty Dog è a San Francisco!

Mentre non trovano pace le indiscrezioni legate ad una possibile presentazione di PlayStation 5 nel corso del mese di febbraio, proseguono i misteriosi avvistamenti di professionisti di casa Sony in quel di San Francisco.

Solo pochi giorni fa, infatti, vi avevamo segnalato la presenza di dirigenti PS presso la città statunitense: in particolare, Hermen Hulst e Shuei Yoshida, rispettivamente responsabile dei Worldwide Studios Sony e responsabile dei progetti indie di SIE. Accanto a questi ultimi, inoltre, si riportava della presenza a San Francisco di Andrew Goldfarb, responsabile delle comunicazioni di Sucker Punch, team attualmente impegnato nella realizzazione di Ghost of Tsushima, attesa esclusiva PlayStation 4.

Ebbene, due nuove personalità dell'universo PlayStation hanno reso noto di trovarsi presso la sede PlayStation di San Francisco. Stiamo parlando di Scott Lowe e Arne Meyer, rispettivamente Senior Communication Manager e Director of Communications di Naughty Dog, squadra di sviluppatori al lavoro su The Last of Us Parte 2. Queste ulteriori segnalazioni, come prevedibile, hanno determinato un intensificarsi delle voci di corridoio che vorrebbero un reveal di PlayStation 5 ormai relativamente imminente.



Nel corso degli ultimi giorni, alcune indiscrezioni hanno inoltre riferito di modifiche apportate da Sony all'evento Destination PlayStation, volte, forse, a concentrare le energie su di una presentazione a febbraio della nuova console. Per scoprire i piani di Sony, purtroppo, non possiamo fare altro che attendere comunicazioni dal colosso videoludico!