Presentazione di PS5, concept: un nuovo video prova ad immaginare la console next-gen

Mentre la community attende fiduciosa l'arrivo di novità ufficiali in merito a quella che sarà la vetrina che accoglierà la presentazione di PS5, i giocatori più creativi lasciano libero spazio all'immaginazione.

Nel coro degli ultimi mesi sono infatti stati condivisi in rete moltissimi concept della console next-gen di casa Sony, nel tentativo di ingannare l'attesa e di provare ad indovinare il possibile aspetto del nuovo hardware. A questa variegata ed interessante rassegna si va ora ad aggiungersi un ulteriore tassello.



Un abile content creator ha infatti condiviso sul proprio canale YouTube un concept video che prova a creare una sua personale interpretazione di quello che potrebbe essere il filmato di presentazione di PlayStation 5. Con quest'ultimo, l'appassionato si concentra tanto sull'aspetto estetico quanto sulle caratteristiche tecniche dell'hardware da gaming firmato Sony. Il video, come sempre, è visionabile direttamente in apertura a questa news: che cosa ve ne pare?



Mentre infuriano i rumor e le voci di corridoio su PlayStation 5, non mancano sogni, speranze e desideri in merito a quella che sarà la line-up software della nuova console. Per tutti i dettagli sull'arsenale del colosso videoludico, il nostro Giuseppe Carrabba ha realizzato una ricchissima rassegna dedicata a tutti gli studi First Party di Sony.