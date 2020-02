Presentazione di PS5, ci risiamo: noto insider fissa il periodo di apertura dei preordini

Dalle pagine del suo profilo Twitter, il celebre insider PSErebus ha voluto condividere il suo punto di vista sulle ormai incontrollabili indiscrezioni sulla presentazione di PS5. A suo dire, Sony sarebbe intenzionata ad annunciare presto l'apertura dei preordini di PlayStation 5.

Nei mesi scorsi, PSErebus è salito agli onori della cronaca videoludica per le sue rivelazioni sulla retrocompatibilità totale di PS5 e, soprattutto, per le indicazioni poi rivelatesi veritiere sulla data di uscita originaria di The Last of Us Parte 2, da qui l'interesse suscitato da queste ultime indiscrezioni.

A detta dell'insider, l'apertura ufficiale dei preorder di PS5 dovrebbe avvenire a marzo, senza però fornire ulteriori dettagli sulle fonti da cui ha attinto questa informazione o tantomeno sull'eventuale concomitanza tra l'inizio della fase di prenotazioni del prossimo, attesissimo Monolite Nero di casa Sony e la più volte chiacchierata presentazione di PlayStation 5 a febbraio.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere questi nuovi rumor con le dovute cautele e di considerarli per ciò che sono, ovvero delle voci di corridoio non corroborate da alcuna fonte ufficiale che ne rafforzino l'effettiva validità e autenticità: a tal proposito, vi invitiamo ad ammirare questo video sulle Fake News più assurde su PlayStation 5.