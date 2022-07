La preservazione dei videogiochi è possibile? Parola a Hideo Kojima

Ormai da molto tempo si dibatte sulla preservazione dei videogiochi, in particolare le produzioni più datate ma con un occhio di riguardo anche ai titoli odierni strettamente legali ad infrastrutture digitali e supporto continuativo. Un tema delicato che, in ambito videoludico, ancora non sembra aver trovato una soluzione definitiva.

Sull'argomento ha voluto dire la propria anche Hideo Kojima, il celebre game designer a cui si devono opere iconiche come Metal Gear Solid e Death Stranding. Kojima lascia intendere che ha sempre creduto e sperato in una preservazione costante nei decenni, come fatto per i più importanti classici del cinema, ma ritiene che in ambito videoludico la situazione è diversa e più complicata, e rende dunque molto difficile attuare questo tipo di conservazione duratura nei decenni.

"Erano gli albori dell'industria videoludica quando ho iniziato in questo settore, ed allora i giochi erano visti come giocattoli rimpiazzabili. In questo contesto speravo di poter creare giochi che sarebbero stati supportati per 50 anni, proprio come i classici del cinema", afferma Kojima, per poi soffermarsi sull'attuale realtà dei fatti: "Tuttavia, a differenza dei film, software, hardware e gusti hanno vita breve, ed anche se immagini ed oggetti sopravvivono, non possono più essere giocati. Almeno però le opere sopravvivono in forma di meme".

Ricordiamo che Hideo Kojima sta lavorando ad un gioco Xbox che sfrutterà il cloud, sebbene per il momento il progetto sia completamente avvolto nel mistero. Avete sentito invece l'assurda vicenda che ha visto Hideo Kojima scambiato per l'assassino di Shinzo Abe da parte di politici e media?