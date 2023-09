Presidente di King entusiasta: Candy Crush raggiunge quota $20 miliardi di entrate

Candy Crush Saga continua sulla strada del successo: il gioco nato prima su un sito web, poi approdato su Facebook e infine sbarcato su mobile registra più di 5 miliardi di download e ha generato 20 miliari di dollari di entrate dal suo debutto nel 2012.

Si tratta di un risultato straordinario per uno dei primi esempi del cosiddetto modello "freemium", ossia una formula di gioco ibrida in cui il prodotto è gratuito per i giocatori, ma al contempo si ha la possibilità di spendere del denaro reale per migliorare le proprie prestazioni, oppure guardare annunci pubblicitari per guadagnare mosse.

"Abbiamo dimostrato a noi stessi e all'industria che è possibile ridare vita a giochi vecchi di anni e mantenerli rilevanti per un decennio o più, superando i record anche dopo un decennio", ha dichiarato in un'intervista il Presidente di King, Tjodolf Sommestad.

I puzzle game per mobile hanno generato 42 miliardi di dollari in 10 anni e Candy Crush è in cima alla classifica. Anche altri prodotti di King, come Farm Heroes Saga, stanno ottenendo risultati di tutto rispetto, mantenendo negli anni la loro cerchia di aficionados.

Superata la soglia dei 3 miliardi di download, gli sviluppatori dello zuccheroso game su mobile hanno fatto notare che negli anni il gioco è rimasto sempre aggiornato, rispondendo al feedback dei giocatori e aggiungendo feature sempre più appaganti, fino a raggiungere l'immenso traguardo di 15.000 nuovi livelli.