Il Presidente Macron si congratula con i vincitori dell'EU Masters 2021

Dopo aver portato a casa il titolo di campioni di primavera dell’European Masters 2021, i Karmine Corp hanno ricevuto un messaggio dal presidente francese Emmanuel Macron.

Nel breve messaggio privato il presidente ha ammesso di non sapere molto su League of Legends ma, dopo aver appreso della vittoria della formazione transalpina ha voluto congratularsi con la squadra, per aver portato in alto il tricolore francese.

I francesi sono emersi vincitori dal gruppo delle 28 migliori squadre europee qualificate all’evento europeo. La finale ha raggiunto il picco di 377.000 spettatori su vari stream, con la trasmissione francese ovviamente a esser quella più ricca in termini di affluenza. Macron è solo l’ultimo dei politici a dare il proprio “endorsement” al gaming competitivo.

Non è la prima volta infatti che un politico viene coinvolto in qualche modo negli esport.

In Danimarca ad esempio il primo ministro tenne non solo un discorso a un torneo di CS:GO nel 2018 prima di una partita tra Astralis e FaZe Clan ma ha anche visitato la gaming house della squadra danese più famosa e vincente di sempre (gli Astralis, appunto) e ha giocato a CS: GO con i ragazzi.