Il Presidente Nintendo parla della monetizzazione dei giochi mobile per iPhone e Android

L'intervista del TIME a Shuntaro Furakawa ha toccato vari argomenti tra cui i giochi mobile di Nintendo, settore che la compagnia ha iniziato a esplorare da pochi anni con risultati alterni per quanto riguarda gli incassi.

Il Presidente di Nintendo afferma come non esista un metodo unico e universale per la monetizzazione delle app, si tratta di un'aspetto ovviamente importante delle produzioni mobile che viene deciso in base all'IP, al target di riferimento e ad altri fattori come la capacità di spesa dei giocatori e la piattaforma di destinazione. In ogni caso, ammette Furakawa, l'obiettivo è quello di trovare un buon compromesso che non risulti invasivo per i consumatori, a prescindere dalla loro fascia d'età.

Sotto la gestione di Furakawa, Nintendo ha lanciato app come Dragalia Lost, Dr. Mario World e Mario Kart Tour, con quest'ultima che ha generato oltre un milione di dollari di incassi e 20 milioni di download nel giorno del lancio (90 milioni di download totali). Durante l'ultimo trimestre i giochi mobile Nintendo hanno registrato incassi per 92 milioni di dollari, con Dr. Mario World che non ha purtroppo riscosso il successo sperato.

La compagnia continuerà comunque a produrre giochi per iOS e Android basati sulle sue IP più popolari e da tempo si mormora del possibile approdo di The Legend of Zelda e Yoshi su smartphone.