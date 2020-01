Il presidente di Nintendo su ricerca di nuove tecnologie e il suo gioco preferito

In una recente intervista concessa a Nikkei, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha avuto modo di parlare di diversi argomenti, tra i quali l'impegno costante della casa di Kyoto nella ricerca di nuove tecnologie e il suo gioco preferito del momento.

Innanzitutto, ha tenuto a specificare che, contrariamente al pensiero di una certa frangia del pubblico, Nintendo è continuamente alla ricerca di nuove tecnologie da implementare nei suoi software e hardware: "Non voglio che il pubblico pensi che stiamo voltando le spalle alle nuove tecnologie - siamo costantemente attivi nell'ambito di ricerca e sviluppo. I nostri team deputati allo sviluppo degli hardware valutano costantemente le nuove tecnologie disponibili, e si consultano con gli sviluppatori del software. Se determinano che una tecnologia può essere utilizzata in un gioco, loro la utilizzano. Non cambieremo questo approccio fondamentale in futuro". Ad un'esplicita domanda sull'impiego della tecnologia della Realtà Aumentata (Augmented Reality), Furukawa ha risposto: "Per quanto riguarda l'AR, è sicuramente uno degli aspetti a cui siamo interessati. Stiamo valutando dei modi interessanti per utilizzarla".

In un altro passo dell'intervista, il presidente ha confessato che il suo gioco preferito del momento è Pokémon Spada e Scudo: a quanto pare, ci gioca tantissimo sulla sua Nintendo Switch Lite, ed adora andare in giro a collezionare le creature della Regione di Galar.