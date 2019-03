Prestazioni, framerate e risoluzione di Sekiro nell'analisi di Digital Foundry

Dopo aver analizzato la tecnologia dietro a Google Stadia, l'instancabile team di Digital Foundry si focalizza su Sekiro: Shadows Die Twice per scoprire come se la cava su PC e console il nuovo action ruolistico di From Software e Activision.

I test condotti da DF su Sekiro rivelano dei particolari interessanti sulle prestazioni del titolo, a cominciare dalle considerazioni sulla risoluzione che, come potevamo ampiamente prevedere, differisce in maniera piuttosto evidente tra le diverse piattaforme.

Se su PC gli unici limiti alla risoluzione e al framerate sono dati dalla potenza computazionale del proprio sistema, infatti, su console sembra esserci un vero e proprio solco generazionale tra PS4 (1080p e 30fps), Xbox One S (900p e 30fps) e l'accoppiata mid-gen rappresentata da PS4 Pro e Xbox One X, entrambe in grado di lambire lo standard 4K con 3200x1800 pixel e mantenersi sui 35-45 frame al secondo nella stragrande maggioranza delle situazioni di gioco affrontate.

Sotto il profilo tecnico (e tecnologico), il nuovo progetto degli autori nipponici vanta un evoluto sistema di Temporal Antialiasing che contribuisce a mettere in risalto l'ottimo lavoro svolto sull'illuminazione, sulle texture delle ambientazioni e sui modelli poligonali dei personaggi a schermo: peccato solo per lo sfarfallio avvetito saltuariamente su console a causa di un frame pacing che, in ogni modo, potrebbe essere mitigato ottimizzando il motore grafico con le patch post-lancio.

Nell'attesa di proporvi la nostra recensione e di immergerci nelle atmosfere di Shadows Die Twice su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire da domani, 22 marzo, su queste pagine trovate delle riflessioni su difficoltà e longevità di Sekiro a firma di Francesco Fossetti, mentre Carmine Capobianco si è dedicato a un approfondimento sull'arte della spada Kenjutsu che ha ispirato le dinamiche di combattimento del kolossal di Miyazaki.