Prestazioni, Input Lag e Latenza di Google Stadia a confronto con Xbox One X e PC

Nel cercare di capire come funziona la tecnologia dietro a Google Stadia, i colleghi di Digital Foundry hanno condotto delle prove sul campo nel corso della GDC 2019 per scoprire quali saranno le prestazioni e i valori di latenza del nuovo servizio di game streaming del colosso di Mountain View.

Nell'attesa di conoscere il prezzo di Stadia e le funzionalità che ne accompagneranno il lancio nel corso del 2019, i ragazzi di Digital Foundry hanno colto al volo l'occasione fornitagli dalla prova post-keynote per cimentarsi con il sistema next-gen di streaming videoludico di Google focalizzandosi sull'input lag e sulla latenza.

La prova di DG, compiuta servendosi di una fotocamera professionale da 240fps, analizza nel dettaglio le prestazioni ingame di Stadia nel ritardo percepito dall'utente tra l'invio del comando di gioco (attraverso il nuovo controller o con qualsiasi altro joypad già in proprio possesso) e la ricezione dello stesso sullo schermo del proprio smartphone, PC o televisore interfacciato al servizio di Google. In questa tabella esplicativa trovate i risultati delle misurazioni effettuate con una comparativa tra Stadia, i test preliminari di Project Stream, PC (sia a 30 che a 60fps) e console, nella fattispecie Xbox One X:

Google Stadia: 166ms di latenza, 166ms di input lag

Google Stadia con connessione a 15Mb/s: 188ms di latenza, 188ms di input lag

Project Stream: 179ms di latenza, 200ms di input lag

PC a 30fps: 112ms di latenza, 133ms di input lag

PC a 60fps: 79ms di latenza, 100ms di input lag

Xbox One X: 145ms di latenza, 166ms di input lag

Per un ulteriore approfondimento sul "futuro del gaming" targato Big G, vi rimandiamo alla lettura del nostro speciale su Google Stadia alla GDC 2019 a firma di Giuseppe Arace.