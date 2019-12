Presto potrete giocare a Fallout 76 in solitaria grazie all'Aggiornarmento 16

Mentre ci avviciniamo al weekend gratis e all'evento di Natale di Fallout 76, Bethesda ha delineato i principali cambiamenti che verranno apportati al gioco con la pubblicazione dell'Aggiornamento 16 fissata per martedì 10 dicembre.

Tanto per cominciare, il team di sviluppo fornirà maggiore scelta nella mappe di Nuclear Winter. La Foresta tornerà insieme a Morgantown, e i giocatori potranno esprimere la propria preferenza all'inizio di ogni partita: al termine della votazione, verrà selezionata la mappa che ha ricevuto il maggior numero di voti. Sulla base del feedback della community, Bethesda si prepara inoltre ad introdurre nuove opzioni per la privacy nei Mondi Privati: dall'aggiornamento 16 in poi i giocatori potranno scegliere tra “Solo squadra” e “Tutti gli amici”. Scegliendo la prima opportunità, potranno accedere ai mondi privati solamente in compagnia della propria squadra, oppure in completa solitudine. Selezionando “Tutti gli amici”, tutte le persone presenti nella lista amici possono entrare nel mondo privato, come avviene già adesso.

Come anticipato, dopo i problemi delle scorse settimane, dal 12 dicembre al 17 dicembre torneranno disponibili le 6 sfide di Halloween di Nuclear Winter. Inoltre, dopo la pubblicazione dell'Aggiornamento 16, per un periodo limitato in occasione dell'evento natalizio, i giocatori di Fallout 76 potranno ottenere un robot Babbotron gratuito nel negozio atomico. Dopo aver costruito la postazione di Babbotron nel C.A.M.P., il robot esplorerà la zona circostante per raccogliere dolci, giocattoli e carbone. Durante l'evento il robot potrebbe anche fare un regalo casuale!

Prima di salutarvi, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con Fallout 76. Il weekend di gioco gratuito con punti esperienza doppi si svolgerà su PC, Xbox One e PS4 dalle 17:00 del 12 dicembre alle 18 del 16 dicembre. Sulle due console saranno necessari, rispettivamente, un abbonamento Xbox Live Gold e PlayStation Plus. In quei giorni Fallout 76 verrà proposto con il 50% di sconto. L'evento di Natale, infine, avrà luogo dalle 17:00 del 12 dicembre alle 18:00 del 26 dicembre.