Presto sarà possibile far girare software homebrew su Switch, secondo un gruppo di hacker

Nella conferenza 34C3 dedicata all'hacking svoltasi in Germania questa settimana, gli hacker Plutoo, Derrek e Naehrwert hanno annunciato che stanno finalizzando i lavori su un Launcher Homebrew per Nintendo Switch . Non hanno fornito tempistiche precise, ma per il lancio non dovrebbe volerci molto altro tempo.

Gli hacker hanno dichiarato che questo software è stato concepito per l'homebrew della console ibrida, e non per favorire la pirateria. In ogni caso, nulla vieta ad altri sviluppatori di utilizzarlo a tal fine. Nintendo ha lavorato molto per incrementare la sicurezza del suo dispositivo, specialmente se comparata con quella del 3DS. Gli hacker hanno tuttavia subito trovato il punto debole, ovvero il chip NVIDIA Tegra X1, con il quale avevano già dimestichezza essendo molto conosciuto e montato anche in altri dispositivi.

Per utilizzare il Launcher, al momento, serve una console con il firmware 3.0, ma come ben saprete Nintendo in tempi recenti ha rilasciato la versione 4.1. Gli hacker hanno fatto sapere che è possibile tornare alla precedente versione pulendo l'unità e installando l'update 3.0, decisamente più limitato nelle funzioni, dalla cartuccia di Pokken Tournament DX. Chiudiamo ribadendo che la notizia riportata non vuole in alcun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la nostra redazione condanna in ogni sua forma, ma ha il solo scopo informativo.