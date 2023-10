Presto vedremo sempre più giochi annunciati per Nintendo Switch 2, parola di Tom Henderson

Con un post diffuso su X, Tom Henderson fa sapere di essere "entusiasta delle specifiche tecniche di Nintendo Switch 2", la nuova console della casa di Kyoto non ancora annunciata ufficialmente ma secondo alcuni report mostrata alla Gamescom di agosto a porte chiuse solo ad un ristretto numero di sviluppatori.

Henderson ipotizza che nei prossimi 12/18 mesi vedremo "sempre più giochi annunciati per PS5, PC, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2" facendo intuire come sviluppatori e publisher siano già attivi nello sviluppo di nuovo software destinato anche alla console Nintendo.

Lo stesso Henderson ha anticipato nei giorni scorsi l'uscita di Far Cry 7 su Nintendo Switch nel 2025 in contemporanea con le versioni PC, Xbox e PlayStation. Secondo altri rumor, Capcom starebbe sviluppando Monster Hunter Paradise per Nintendo Switch 2, quest'ultimo sarebbe uno dei giochi di lancio della console nel 2024, come parte dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Monster Hunter.

Alcuni documenti di Activision hanno svelato che Nintendo Switch 2 è potente come PS4 e Xbox One anche se c'è chi si aspetta qualcosa di più, tanto è vero che Nintendo avrebbe mostrato una tech demo di The Legend of Zelda Breath of the Wild in 4K con Ray-Tracing e una demo di The Matrix Awakens in Unreal Engine 5 in azione su Switch 2.