Prevedere le vendite di Death Stranding sarà molto difficile, ammette NPD

L'analista di punta di NPD, Mat Piscatella, manifesta tutto il suo scetticismo per chi ritiene di sapere quali potrebbero essere le vendite di Death Stranding, il kolossal sci-fi di Hideo Kojima atteso al lancio per l'8 novembre su PS4 e nell'estate del 2020 su PC.

Nel commentare l'ampia forbice che divide i voti della critica di settore su Death Stranding, un dato piuttosto insolito considerata la pioggia di Perfect Score ricaduta sul titolo in virtù del tenore entusiastico di molte delle recensioni realizzate dalle testate videoludiche internazionali, Piscatella ha spiegato ai microfoni di GameDaily.biz che "è molto difficile dire in quale fascia di vendite riuscirà a piazzarsi il gioco, specie in ragione del punteggio medio di 84 su 100 di Metacritic".

"Se dovessi azzardare una previsione, direi che si posizionerà tra i venti videogiochi più venduti dell'anno, ma non sarei sorpreso se dovesse accadere qualcosa di diverso, in un senso o nell'altro", ha poi spiegato l'analista di NPD prima di sottolineare come "le previsioni su questo gioco sono davvero difficili, un po' come l'analisi sugli elementi ludici e narrativi che lo caratterizzano".

E voi, in quale posizione prevedete di ritrovare Death Stranding nella classifica dei videogiochi più venduti del 2019 che verrà stilata a fine anno? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Death Stranding e di sfogliare il nostro glossario con concetti e termini chiave dell'opera di Kojima.