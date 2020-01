La preview di Project xCloud accoglie 15 nuovi giochi Xbox One, tra cui Destiny 2

La fase di testing di Project xCloud, servizio che consente di giocare ai titoli Xbox One in streaming dal cloud su dispositivi mobili, procede spedita. Quest'oggi, Microsoft ha annunciato d'aver aggiunto altri 15 giochi al catalogo, ora fruibili da tutti i fortunati utenti che sono stati invitati alla Preview.

Tra i giochi in questione spiccano senza ombra di dubbio Destiny 2, che rappresenta uno dei prodotti di punta di una altro servizio in streaming, Google Stadia, Halo: The Master Chief Collection, Sid Meier's Civilization VI e diversi titoli della rinata Telltale Games. Ecco a voi la lista completa dei giochi aggiunti a Project xCloud:

Halo: The Master Chief Collection

Destiny 2

Sid Meier's Civilization VI

Batman: The Enemy Within – The Complete Season (Episodes 1-5)

Batman: The Telltale Series – The Complete Season (Episodes 1-5)

The Wolf Among Us

Wasteland 2: Directors Cut

The Surge

SUPERHOT

Portal Knights

GoNNER - BLÜEBERRY Edition

Kingdom Two Crowns

Sparklite

Tracks – The Train Set Game

Train Sim World 2019

La preview di Project xCloud, ricordiamo, è limitata ai giocatori residenti negli Stati Uniti d'America, nel Regno Unito e in Corea del Sud e in possesso di dispositivi Android. A giudicare dagli ultimi dati condivisi da Microsoft, sta riscontrando un successo strepitoso nel paese dell'Estremo Oriente. Intanto, in Italia è appena stata attivata la Beta di Console Streamingm che consente la fruizione dei contenuti in streaming dalla Xbox One di casa.