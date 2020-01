Previsioni di Jason Schreier per il 2020: Switch PRO, Sony salta l'E3, annuncio di GTA 6

La redazione di Kotaku ha pubblicato le previsioni per l'anno videoludico appena iniziato. Secondo Jason Schreier (editor e volto del popolare sito) sarà un 2020 scoppiettante non solo grazie all'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X ma anche ai tanti annunci previsti.

Schreier crede molto probabile il lancio di Nintendo Switch PRO accompagnato da numerosi porting di giochi terze parti, inoltre viene ipotizzato l'annuncio di Grand Theft Auto 6, i tempi sembrano effettivamente ormai maturi per la presentazione del nuovo gioco Rockstar.

Tra le altre previsioni, un corposo taglio di prezzo (o un modello più economico) per Google Stadia, PlayStation 5 capace di registrare vendite più alte di Xbox Series X al lancio e un evento di Fortnite con protagonista almeno un candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Ipotizzato anche un massiccio investimento di Apple nel mondo gaming per PC/console, un servizio streaming targato Amazon (integrato con Twitch) e l'investimento di Disney in una grossa compagnia videoludica.

Infine, Jason Schreier si dice quasi certo sull'assenza di Sony all'E3 2020, con la compagnia giapponese che preferirebbe optare per uno show privato in stile Electronic Arts con EA Play. E voi cosa ne pensate? Quali delle previsioni di Jason Schreier sono destinate ad avversarsi? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.