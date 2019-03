Previsto per il 26 marzo uno Showcase sui giochi indie in arrivo su Xbox Game Pass

Dalle pagine del blog istituzionale di Xbox Wire, il Product Marketing Manager di Xbox Vincent Wang ha annunciato un nuovo Showcase dedicato ai videogiochi del programma ID@Xbox che approderanno nel Game Pass di Xbox One nel corso dei prossimi mesi.

L'evento verrà trasmesso in streaming da Microsoft sui principali canali multimediali del colosso di Redmond e si focalizzerà sui progetti indipendenti che saranno messi a disposizione dagli abbonati al Game Pass sin dal primo giorno del loro approdo su Xbox One. Il primo Showcase ID@Xbox Game Pass avrà luogo alle ore 17:00 italiane di martedì 26 marzo e promette di offrirci delle interessanti rivelazioni sui titoli indie che entreranno nel catalogo del Game Pass in un prossimo futuro.

Durante l'evento saranno annunciati nuovi giochi e verranno mostrate delle scene di gameplay inedite di titoli come Afterparty, Void Bastards e Supermarket Shriek, con un video tour degli studi Night School artefici dell'evocativo Oxenfree e dello stesso Afterparty.

Come avvenuto con gli ultimi Nindies di Nintendo e come faremo lunedì 25 marzo dalle ore 22:00 con il PlayStation State of Play, naturalmente seguiremo in diretta anche questo Showcase ID@Xbox Game Pass per condividere con voi tutte le notizie più importanti provenienti dall'universo indie di Xbox One e Xbox One X.