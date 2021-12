Prey 2 esiste e sarà annunciato ai TGA 2021? Spunta il dubbio rumor su Arkane

Dopo aver lanciato Deathloop ed essersi goduta gli apprezzamenti di critica e pubblico per il livello qualitativo del suo nuovo immersive sim, Arkane Studios rimane attualmente impegnata nello sviluppo di Redfall, titolo cooperativo a tema vampiresco in arrivo in esclusiva sulle piattaforme Xbox.

Stando a quanto afferma un nuovo rumor apparso su 4chan, Arkane Austin starebbe parallelamente lavorando ad un secondo progetto, identificato nel sequel di Prey. Un team più ristretto rispetto a quello impegnato su Redfall avrebbe iniziato ad occuparsi del seguito nel 2019, e l'acquisizione di Microsoft avrebbe permesso di dare un boost importante allo sviluppo, inizialmente nato come una sorta di esperimento interno. Secondo la fonte, la casa di Redmond è molto interessata all'idea di un Prey 2, dal momento che conferirebbe ulteriore valore al suo già apprezzato Xbox Game Pass.

Prey 2: Neuroshock - continua il rumor - sarà un'esperienza più breve, ambientata principalmente sulla Terra dopo la scena dei titoli di coda del primo capitolo. Il titolo si strutturerà secondo un modello simile a Deus Ex, con livelli urbani aperti con una serie di missioni principali e opzionali attivabili interagendo con i pochi sopravvissuti umani rimasti. Ci sarà un gruppo più ampio di nemici alieni, ma anche meno poteri da sfruttare in combattimento. Quelli presenti, tuttavia, sono descritti come più "creativi e sperimentali" dei precedenti.

L'indiscrezione parla infine di un reveal in programma per i Game Awards 2021, che dovrebbe avvenire tramite un breve filmato in CGI. Sappiamo bene come 4chan si sia dimostrato più di una volta terreno fertile per voci di corridoio infondate, motivo per cui vi invitiamo a prendere con estrema cautela quanto riportato.