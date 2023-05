Prey 2, i fan lo vogliono e scrivono a Bethesda: 'E' giunto il momento!'

Nonostante i problemi avuti con il lancio di Redfall, Arkane Austin gode di grande stima tra gli appassionati per aver dato vita a Prey, FPS immersive sim di culto pubblicato nel 2017 e capace di ottenere grandi consensi tra i giocatori, al punto che sono in tanti a sognarne il seguito.

All'epoca della sua originale uscita, Prey non ottenne grossi riscontri a livello commerciale, motivo per cui un seguito non si è ancora mai concretizzato. Tuttavia, con il passare degli anni l'opera ha visto crescere sempre di più il proprio zoccolo duro di fan che adesso, riuniti nella community Daily Prey, si sono spinti fino al punto da inviare una lettera al produttore Bethesda per convincerlo a rendere Prey 2 realtà in futuro.

"Congratulazioni a tutti i coinvolti nel lancio di Redfall, è stato grandioso vedere la nascita di un mondo completamente nuovo dalla mente di Arkane", esordisce la lettera firmata da Veldin di Daily Prey, che prosegue: "Sarebbe altrettanto eccitante immaginare come potrebbe essere ritornare nel mondo di Prey. Il gioco è amato da tanti, ed il suo finale lascia spazio per tanto altro da esplorare, come se avessimo soltanto grattato la superficie".

"Prey non sarà stato una hit istantanea - prosegue la lettera - ma sta finalmente ottenendo il suo posto grazie al passaparola tra i giocatori e la natura del Game Pass. Quello che prima poteva essere un investimento rischioso per il giocatore medio ora è diventato qualcosa di decisamente meno oneroso da provare. Non riesco davvero ad immaginare un momento migliore come adesso per un altro tentativo con la serie".

Veldin della community di Prey è comunque consapevole che Prey 2 potrebbe non concretizzarsi così facilmente, motivo per cui sottolinea come "indipendentemente da ciò che il team deciderà di fare, spero che possiate almeno apprezzare la passione che abbiamo per Arkane e per il mondo di Prey a cui hanno dato vita". In ogni caso tentar non nuoce, con il messaggio che riporta l'hashtag #PreyForASequel ed è indirizzato agli account Twitter ufficiali di Xbox, Bethesda e Arkane Studios.

Dubbi rumor sull'esistenza di Prey 2 si sono diffusi in passato, senza tuttavia mai diventare realtà. Per certo sappiamo invece che Arkane Austin sta lavorando al gioco dopo Redfall, sebbene sembri molto improbabile che lo studio stia lavorando al seguito della sua apprezzata opera. Mai dire mai, comunque, resta sempre valido.