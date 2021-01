Prey 2: reboot sequel in sviluppo negli studi di Arkane?

Come sappiamo, Arkane Austin sta lavorando ad un nuovo gioco non ancora annunciato e secondo alcune speculazioni il progetto in questione potrebbe essere un reboot sequel di Prey, realizzato in collaborazione con gli autori del gioco originale.

Harvey Smith ha confermato a Vandal di essere impegnato su un progetto del tutto nuovo e non ancora annunciato in sviluppo presso lo studio texano mentre la sede francese di Arkane sta sviluppando Deathloop, in uscita a maggio.

"Non sto lavorando a Deathloop, sono su un nuovo progetto con i ragazzi di Dishonored e Prey", queste le parole di Harvey Smith e sono in molti a credere che questo gioco misteriosa possa essere un nuovo Prey realizzato insieme a Roundhouse Studios, team composto da tutti i membri di Human Head Studios, autori del Prey originale uscito nel 2006.

Arkane Austin sta quindi lavorando ad un reboot del primo Prey? Human Head ha sviluppato anche il sequel Prey 2 che non ha mai visto la luce e chissà che parte di quel lavoro non possa essere recuperata per rilanciare il franchise. Si tratta però solamente di speculazioni e Bethesda non ha mai confermato l'esistenza di un nuovo Prey, così come Dishonored, altra IP messa in stand-by dopo Dishonored La Morte dell'Esterno.