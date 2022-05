Prey 2 potrebbe tornare: una nuova build made in Bethesda, per un rumor

Tra i molti giochi sviluppati da Arkane Studios, l'universo di Prey occupa un posto speciale nei ricordi di molti videogiocatori, rimasti affascinati dalle inquietanti atmosfere di Talos I.

Pubblicato ormai cinque anni fa, nella primavera del 2017, il titolo ha dato nuova vita ad una IP videoludica debuttata originariamente in epoca Xbox 360. Dopo il reboot, la proprietà intellettuale sembra però essere tornata - almeno apparentemente - ad essere dormiente. Con l'avvinarsi della pubblicazione di Redfall nel corso dell'estate 2022, tuttavia, in rete si fa strada un'intrigante indiscrezione.



A riaccendere le speranze degli appassionati del titolo Arkane Studios, ci pensa il noto insider "Timur222", che più volte ha suggerito voci di corridoio poi rivelatesi fondate. Come potete verificare dai Tweet disponibili in calce a questa news, l'utente afferma di aver ricevuto informazioni relative ad una "build di Prey 2 in circolazione presso gli studi di Bethesda". Questo prototipo, prosegue l'insider, non avrebbe tuttavia un collegamento diretto con l'originale Prey 2 in sviluppo presso Human Head Studios. Le build realizzate dalla software house, conclude, sarebbero infatti state scartate per "ragioni legali".



Già sul finire dello scorso anno si era vociferato di un possibile annuncio di Prey 2 ai The Game Awards 2021, rumor rivelatosi poi infondato. Per saperne di più, a questo punto, non resta altro da fare che attendere: eventuali aggiornamenti potrebbero giungere in occasione dell'Xbox + Bethesda Showcase del prossimo giugno.