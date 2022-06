Prey 2 all'Xbox & Bethesda Showcase? Il leak sembra dubbio

Alzi la mano chi desidera con tutto il cuore un seguito di Prey, apprezzatissimo immersive sim di Arkane Studios datato 2017. Non possiamo vedervi, ma siamo pronti a scommettere che l'avete alzata in tanti.

Con l'Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 alle porte, sono molti i giocatori speranzosi di assistere all'annuncio del secondo capitolo della serie, come purtroppo ben sanno anche i burloni del web. Siamo rimasti di stucco quando, navigando in rete, ci siamo imbattuti nel logo di Prey 2 con tanto di piattaforme di destinazione e data di lancio fissata al 2023, salvo poi renderci conto che potrebbe trattarsi di un falso fatto a regola d'arte.

L'immagine, che potete visionare in calce a questa notizia, ha fatto rapidamente il giro del web, finendo anche all'attenzione di Jez Corden di Windows Central, notoriamente ben informato sui fatti di Redmond. L'editor, in ogni caso, l'ha bollata immediatamente come falsa, facendosi anche una grassa risata. La cura per i dettagli non manca: ci sono il bollino "PC GAME", già apparso in coda al primo trailer di Redfall, e i loghi di Roadhouse (studio aperto da Bethesda a inizio 2021) e Arkane Austin. Proprio quest'ultimo potrebbe aver smascherato il fake, dal momento che il distaccamento texano della software house è attualmente impegnato proprio su Redfall...

Insomma, il leak sembra essere fake, ma non è detto che Prey 2 non sia nei piani di Arkane... Restiamo in attesa dell'Xbox & Bethesda Showcase, che prenderà il via domani 12 giugno alle 19:00. Vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye per seguirlo in compagnia!