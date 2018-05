Prey, altre prove sull'esistenza del DLC sulla Luna: apparsi su Steam 10 nuovi obiettivi

È da diverse settimane che si parla dell'uscita di un DLC di Prey, l'ottimo immersive sim sviluppato da Arkane Studios e lanciato nel maggio dello scorso anno. Bethesda ha più volte stuzzicato i fan con indizi di vario genere, che sembrano suggerire l'esistenza di un'espansione ambientata sulla Luna.

Recentemente, è stata scoperta un'ulteriore prova a favore. La versione Steam di Prey si è aggiornata con 10 nuovi Achievement sbloccabili, come potete vedere voi stessi nell'immagine condivisa in calce. I loro nomi compongono la frase "If you believed, they put a man on the Moon", tratta dalla celebre canzone Man On The Moon dei R.E.M.

Il riferimento appare decisamente palese, e sebbene non ci sia ancora stato un annuncio ufficiale, pare che ormai si tratti solamente di una questione di tempo. Quando accadrà? Se l'indizio travato in una recente foto di Arkane Studios dovesse rivelarsi veritiero, allora l'annuncio potrebbe avvenire il 10 giugno, giorno in cui Bethesda terrà la sua conferenza E3 2018 (da noi, in realtà, saranno le 03:30 dell'11 giugno).

Voi cosa ne pensate? Siete felici all'idea di poter giocare a un DLC ambientato sulla Luna? La stazione Talos 1 nella quale si svolgono le vicende del gioco principale orbita proprio attorno al satellite terrestre. È probabile, quindi, che la minaccia dei Typhon sia arrivata fin sopra la sua superficie. Vi lasciamo ricordandovi che Prey è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC.