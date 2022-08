Prey, Arkane non voleva chiamarlo così: il nome è stato imposto da Bethesda

Prey (2017) è annoverato tra i migliori videogiochi della passata generazione di console, ed ha indubbiamente lasciato un'impronta più profonda rispetto all'omonimo FPS del 2006, il Prey di Human Head, con il quale non ha mai avuto nulla da spartire.

In questi anni i ragazzi di Arkane Studios hanno ripetutamente sottolineato la loro estraneità (anche nel documentario di NoClip), spiegando che il loro Prey non è né un reboot, né un remake né un sequel dell'omonimo gioco del 2006. Ma allora, perché lo hanno chiamato in questo modo? A quanto pare, si è trattata di un'imposizione di Bethesda, che nel 2009 ha rilevato i diritti del franchise da 2K.

A precisarlo è stato Raphael Colantonio, Director di Prey (2017), che da allora ha lasciato Arkane per fondare Wolfeye Studios e realizzare Weird West. Durante un'intervista con l'Academy of Interactive Arts and Sciences, l'autore ha spiegato che nessuno in Arkane voleva chiamarlo Prey e che l'insistenza di Bethesda è stata davvero dolorosa, nonché decisiva per la sua decisione di andare via.

"Non volevo chiamarlo Prey", ha dichiarato Colantonio. "Ai giornalisti sono stato costretto a dire che lo volevo, una cosa che non mi ha fatto piacere. Odio mentire. Erano bugie di "lavoro", non bugie personali, tuttavia mi sono ugualmente sentito male a supportare un messaggio che non sentivo mio. Non solo io, nessuno nel mio team voleva chiamarlo Prey. Il nostro gioco non aveva nulla a che fare con l'originale Prey".

Dopodiché ha continuato: "Sono riconoscente ad una compagnia che ha creduto in me e mi ha concesso l'opportunità di creare un videogioco con così tanti milioni di dollari - ma c'è un lato artistico, creativo, che viene insultato quando imponi ad un'artista: 'questo gioco deve chiamarsi Prey'. [...] Non è mai stata nostra intenzione rubare l'IP di Human Head e farla nostra".