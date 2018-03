Prey: Arkane Studios potrebbe aver suggerito l'arrivo di un DLC ambientato sulla Luna

Prey è stato lanciato lo scorso mese di maggio e non ha faticato ad ottenere il favore della critica e del pubblico, grazie alla particolare cura posta sia sul versante narrativo, che su quello del gameplay.

Il titolo non ha mai ricevuto espansioni, e non sono mai neppure state annunciate. Tuttavia, pare che qualcosa stia bollendo in pentola. Nella giornata di ieri l'account ufficiale del gioco, che normalmente si limita a twittare spezzoni di gameplay, trailer e artwork, ha pubblicato un'enigmatica GIF (che potete ammirare in calce).

L'inquadratura si sposta lentamente dall'insegna della Transtar alla Luna, dove si focalizza con particolare attenzione. Il video è accompagnato dal messaggio "Sappiamo davvero cosa c'è là fuori?". Oltre a ciò non è stato comunicato null'altro, ma tutto sembra far pensare a un'espansione ambientata sul satellite terrestre, attorno al quale orbita la stazione di Talos 1, teatro delle vicende raccontate nel gioco. Che sia davvero in arrivo un annuncio ufficiale? Al momento, non possiamo far altro che attendere. Voi cosa ne pensate?

Vi ricordiamo che Prey può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se volete saperne di più sul gioco, sui retroscena dello sviluppo e sugli immersive sim in generale, vi consigliamo di guardare questo documentario di Prey realizzato da Noclip, che vanta la partecipazione di Raphael Colantonio.