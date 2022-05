Prey: le armi migliori e più forti del gioco Arkane

Prey non è certamente un gioco semplice. Gli angusti spazi della stazione spaziale Talos I sono infatti infestati da mimic e altre creature aliene in grado di eliminare Morgan in pochi colpi. Tuttavia l'avventura single player mette a disposizione diversi strumenti per affrontare ogni tipo di minaccia.

In Prey (ecco la recensione di Prey) partirete solamente con una chiave inglese, utile all'inizio dell'avventura per abbattere alcuni dei nemici più deboli, oppure per controllare che tutto nella stanza sia veramente 'reale', e non una copia pronta a sorprendere il giocatore quando meno se lo aspetta. Durante il corso delle vostre esplorazioni, però, vi imbatterete in armi piuttosto efficaci, come il Cannone Gloo. Il materiale sparato da questo strumento sfrutta le possibilità offerte dal level design del gioco: è impossibile da perdere, si trova infatti proprio nella strada che dovrete percorrere per arrivare alla divisione neuromod, nelle prime battute dell'avventura.

Una delle bocche da fuoco di cui farete più uso è sicuramente il fucile a pompa, efficace a distanza ravvicinata anche contro le creature più grandi. Anch'esso si può trovare quasi immediatamente, nella lobby di Talos I. Nella sezione dedicata alla sicurezza, infatti, potete vedere alla sinistra un piccolo ufficio apparentemente irraggiungibile: scalate prendendo come riferimento il tubo giallo sulla parete, entrate nel canale di ventilazione e scendete direttamente dall'altra parte della vetrata.

Continuando con i dispositivi ottenibili nelle prime ore di gioco, la pistola silenziata è un'altra arma estremamente utile che potete raccogliere da terra appena aprirete la porta scorrevole che conduce al vostro ufficio, obiettivo della missione principale. Di tutt'altra caratura, ma ugualmente utile, è la balestra giocattolo: si trova nella divisione vendite, dietro la scrivania dell'impiegata Kelly Randolph. Si tratta di un'oggetto che non fa danno, ma che permette di premere tasti e utilizzare computer a distanza, sfruttando gli inoffensivi dardi a disposizione.

Infine, da menzionare è il Raggio-Q, un pesante strumento in grado di polverizzare i nemici. Lo trovate nella sezione hardware, dopo aver recuperato il tesserino del Dr. Calvino ed essere entranti nel suo laboratorio. Fate pratica con il prototipo e poi raccogliete la vera arma, pronti a far esplodere, letteralmente, ogni genere di creatura aliena.