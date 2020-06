Prey in arrivo su PlayStation VR: avvistamento nei listini di noto rivenditore

In un'insolita estate videoludica priva di E3 2020, ma ricca di show digitali già confermati, un nuovo annuncio può giungere sostanzialmente in qualsiasi momento.

Non sorprende dunque che la community videoludica sia particolarmente vigile e stia monitorando con attenzione i cataloghi dei più noti rivenditori attivi nel settore, in cerca di eventuali indizi sulle novità in arrivo nel prossimo futuro. Ebbene, il noto utente Twitter Nibel sembra aver realizzato un avvistamento decisamente molto interessante.

Il noto rivenditore britannico ShopTo ha infatti aggiunto al proprio database una misteriosa versione per PlayStation VR di Prey, l'apprezzata avventura sci-fi firmata da Arkane. Mai annunciata ufficialemente, quest'ultima può essere preordinata sul portale. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, al momento non è presente una box art definitiva. Sulla scheda dedicata attiva sul portale mancano indicazioni sulla data di pubblicazione, mentre il prezzo di listino è fissato a 59,49 euro. Si tratterà di un'anticipazione sfuggita alle maglie dei controlli oppure di un semplice errore?



Probabilmente, viste le tempistiche, l'occasione più adatta per avere una risposta potrebbe essere l'evento a tema PS5 del 4 giugno. Durante quest'ultimo, infatti, potrebbero trovare spazio eventuali annunci da parte di Bethesda: cosa ne pensate, vorreste vivere il viaggio di Morgan Yu indossando il visore VR Sony?