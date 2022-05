Prey: come aumentare lo spazio disponibile nell'inventario

Muoversi attraverso le stanze e i corridoi di Talos I in Prey può essere un'esperienza difficile, resa ancor più complicata dalla limitata quantità di spazio che Morgan Yu ha nell'inventario. Fortunatamente, l'opera Arkane Studios permette di ampliare gli slot a propria disposizione: ecco come fare.

Risorse, armi e ogni altro genere di oggetto sono per il protagonista di Prey (a portata di click la recensione di Prey) un peso percepibile, che molto rapidamente andrà a occupare l'intero spazio utilizzabile, costringendo così il giocatore ad una continua operazione di gestione e limitazione di ciò che può recuperare all'interno di Talos I. Per aumentare la propria capacità di carico occorre sfruttare alcune neuromod, consumandole sui rispettivi perk nella sezione 'umana' del ramo d'abilità; più precisamente, i tre diversi livelli, partendo dai 45 slot base, sono i seguenti:

Modifica tuta 1 - 15 slot (60)

Modifica tuta 2 - 17 slot (77)

Modifica tuta 3 - 19 slot (96)

In tutto saranno necessarie ben 13 neuromod. Un quantità considerevole, tenendo presente tutte le altre statistiche presenti in Prey, oltre alle varie opportunità che il gioco mette a disposizione per personalizzare la propria avventura spaziale. A riguardo dell'immersive sim targato Arkane Studios, ecco come scaricare Prey per PC e farlo vostro per sempre.