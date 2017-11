Prey e Dishonored 2 hanno venduto meno di un milione di copie su Steam

Un utente del forum di ResetEra ha utilizzato i dati di SteamDB per scoprire quanto hanno venduto in digitale su PC, due titoliacclamati dalla critica ma purtroppo non baciati dal successo commerciale.

Per quanto riguarda le vendite su Steam, Dishonored 2 è attualmente fermo a 965.000 copie dal novembre 2016 mentre Prey, uscito a maggio 2017, ha raggiunto quota 508.000 download, numeri non particolarmente elevati due produzioni Tripla A spinte da una importante campagna marketing.

Gli sconti estivi e autunnali non sembrano aver giovato particolarmente alle vendite, con entrambi i titoli ancora sotto al milione di copie vendute. Si tratta di numeri inferiori alle aspettative del publisher ma non necessariamente disastrosi, tenendo conto che i dati escludono le vendite retail e delle versioni console.