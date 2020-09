Prey e Dishonored 2, i team Arkane assumono: due giochi non annunciati in cantiere

Nel corso della giornata di lunedì 21 settembre, alla vigilia dell'apertura dei preordini di Xbox Series X e Series S, è giunto un annuncio che ha stravolto l'industria videoludica.

Con un rapido e inatteso comunicato, Microsoft ha infatti confermato l'acquisizione dell'intero gruppo Zenimax, casa madre di un corposo numero di software house, tra le quali i team Bethesda. Tra questi ultimi figura ovviamente Arkane, software house creatrice di IP quali Prey o Dishonored. Attualmente, lo studio è al lavoro su Deathloop, in uscita nel corso del primo trimestre 2020, ma questo non sembra affatto essere l'unico progetto in cantiere.

Dalle pagine del sito ufficiale di Zeminax, è infatti possibile avvistare alcuni interessanti annunci di lavoro. Stando a quanto riportato, apprendiamo che Arkane France, il cui ultimo lavoro è stato Dishonored 2, sta attualmente assumendo per un "nuovo progetto non annunciato". Tra le posizioni aperte, troviamo quella di Engine Programmer, il cui compito sarà ottimizzare l'engine del titolo su PC e console. Non da meno Arkane Austin, autore di Prey, al lavoro sul proprio "prossimo gioco AAA".



Purtroppo, non sono disponibili maggiori dettagli: su cosa sperate siano al lavoro gli sviluppatori Arkane? Ricordiamo che in seguito all'acquisizione, Microsoft ha confermato che i giochi Bethesda arriveranno su Xbox Game Pass.