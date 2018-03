Prey: il DLC ambientato sulla Luna verrà mostrato il 10 giugno?

Dopo l'ultimo indizio lasciato trapelare da, la software house è tornata a stuzzicare la curiosità dei fan in merito al possibile DLC di Prey ambientato sulla Luna. L'espansione verrà mostrata il 10 giugno durante l'E3 2018?

Tutto è iniziato il 2 marzo, quando l'account Twitter di Prey ha pubblicato una gif alquanto enigmatica e curiosa: l'inquadratura si spostava dall'insegna della Transtar alla Luna, ponendo particolare enfasi sul satellite naturale della Terra. Il pensiero non poteva che condurre a una semplice conclusione: Arkane Studios voleva forse preannunciare l'arrivo di un DLC di Prey ambientato proprio sulla Luna?

Dopo qualche giorno di silenzio, il 13 marzo è stato pubblicato un video piuttosto criptico accompagnato dalla seguente didascalia: "a Great meMory: thRee thINGs caNNOt be lOnG hidden: the sun, the MOOn, AnD the tRuth". Isolando le lettere maiuscole si poteva ottenere la parola "GMRINGNNOIOGMOOADR", che anagrammata formava a sua volta la frase "Good Morning Morgan", in riferimento al protagonista dell'avventura.

Risale a poche ore fa, infine, la pubblicazione di un nuovo tweet da parte di Arkane Studios: come potete vedere a fondo pagina, gli sviluppatori di Prey si sono scattati una foto di gruppo all'interno dello studio, questa volta accompagnata dalla didascalia "Good morning, Morgan", proprio come il messagio cifrato del tweet precedente.

Cosa ancora più interessante, all'interno della foto si può notare la presenza di una lavagna con l'immagine della Luna e la presenza di una data: "06.10.18", vale a dire il prossimo 10 giugno. Curiosamente, questa data coincide con il giorno in cui Bethesda ospiterà la sua conferenza all'E3 2018. Gli indizi si fanno sempre più inequivocabili?