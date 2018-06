Prey: il DLC Mooncrash è disponibile, annunciata la modalità multiplayer Typhoon Hunter

Dopo settimane di rumor e voci di corridoio, durante la conferenza E3 Bethesda ha annunciato Mooncrash, il DLC di Prey ambientato sulla luna, condividendo un trailer di presentazione che ci offre una piccola anteprima del contenuto scaricabile.

Mooncrash è disponibile per l'acquisto da oggi (al prezzo di 19.99 euro) e propone un nuovo modo di giocare a Prey: il nostro obiettivo sarà fuggire dalla base lunare TranStar, tuttavia i nemici e le avversità a cui andremo incontro e perfino il loot cambieranno a ogni partita. Bethesda ha inoltre pubblicato un update gratuito per il gioco di base che introduce il New Game Plus, la Story mode per coloro che vogliono godersi la trama e la Survival Mode che metterà in difficoltà anche i giocatori più navigati.



Arkhane Studios ha poi annunciato Typhoon Hunter, una nuova modalità multiplayer (disponibile anche in VR) che debutterà nel corso dell'estate come update gratuito per coloro in possesso di Mooncrash. Come leggiamo sul sito ufficiale, "Typhon Hunter è un gioco del gatto col topo, con la differenza che in questo caso il gatto può essere un cestino dei rifiuti o un flacone di detergente e il topo imbraccia un fucile a pompa. Questa nuova modalità VR competitiva vede Morgan Yu contro mimic che assumono le sembianze di oggetti comuni".