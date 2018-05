Prey, DOOM, Dishonored 2, Wolfenstein 2 e The Evil Within 2 in offerta su Amazon

Per iniziare la settimana nel modo giusto vi segnaliamo cinque giochi Bethesda in offerta speciale su Amazon Italia, nello specifico si tratta di DOOM, Prey, Wolfenstein II The New Colossus, The Evil Within 2 e Dishonored 2.

Prey (20.99 euro)

E' uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni, l'action adventure in prima persona di Arkane Studios viene ora proposto al prezzo di 20.99 euro, con un risparmio di 49 euro sul prezzo di listino. Da recuperare anche in vista del rumoreggiato arrivo del DLC ambientato sulla Luna...

DOOM (17.49 euro)

Bastano meno di 18 euro per acquistare la Day One Edition di DOOM, reboot di una delle serie FPS più amate dai giocatori. Uno sparatutto affascinante, che strizza l'occhio ai giochi vecchia scuola, proposto ad un prezzo estremamente contenuto.

Dishonored 2 (17 euro)

Taglio di prezzo anche per l'acclamato sequel di Dishonored, un titolo che offre un comparto narrativo di primissimo livello, un gameplay estremamente curato e una caratterizzazione dei personaggi particolarmente varia. Un gioco consigliatissimo agli amanti del genere.

Wolfenstein II The New Colossus (30.98 euro)

Uscito lo scorso autunno, Wolfenstein II The New Colossus è stato acclamato dalla critica che lo ha premiato come uno dei titoli più interessanti della scorsa stagione, vincitore anche del premio miglior gioco d'azione dell'anno ai Game Awards 2017.

The Evil Within 2 (30.90 euro)

Seconda avventura per il detective Sebastian Castellanos, che dopo il discreto successo del primo The Evil Within è tornato sui nostri schermi con un sequel che lima i principali problemi dell'originale per proporre un'esperienza ancora più ricca e completa.