Da Prey a DOOM Eternal, qual è il gioco Betehsda con la migliore intro? Ditelo a Xbox

Con l'acquisizione di Bethesda e di tutti i suoi studi, Microsoft non si è solamente assicurata un futuro roseo, ma anche un grande numero di giochi di qualità con cui rimpolpare il catalogo di Xbox Game Pass.

I curatori del servizio conoscono benissimo la forza delle produzioni Bethesda, pertanto molte delle loro campagne per coinvolgere la community sono incentrate proprio su di esse. Nelle scorse ore, ad esempio, i responsabili social di Xbox Game Pass hanno chiesto ai loro seguaci di scegliere il gioco Bethesda con la miglior introduzione di sempre, portando a titolo di esempio lo Slayer che elimina il primo Sacerdote Infernale in DOOM Eternal, il risveglio di Morgan Yu in Prey, l'attacco a Vineland condotto dall'Autorità in RAGE 2 e l'assalto alla fortezza di Deathshead ad opera di Blazko e le forze Alleate in Wolfenstein The New Order.

Il post ha già coinvolto un grande numero di utenti, molti dei quali hanno optato per delle intro non incluse nella lista, come ad esempio l'iconico risveglio del protagonista di Skyrim, oppure il colpo di stato operato da Delilah all'inizio di Dsihonored 2. C'è proprio l'imbarazzo della scelta, non c'è che dire: qual è secondo voi la miglior intro di sempre in un gioco Bethesda?