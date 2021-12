Prey gratis, disponibile il super regalo di Natale di Epic Games Store

Il giorno di Natale Prey è gratis su Epic Games Store, come previsto dai leak dei giorni scorsi il gioco di Arkane Studios è disponibile a costo zero per 24 ore, fino alle 16:59 del 26 dicembre, una volta riscattato sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo.

In Prey, ti risveglierai a bordo di Talos I, una stazione spaziale che orbita intorno alla Luna nell'anno 2032. Sei l'oggetto principale di un esperimento che mira a modificare l'umanità per sempre. Ma le cose sono andate terribilmente storte.

Potete scaricare Prey gratis su Epic Games Store, si tratta di un regalo davvero incredibile considerando che il gioco viene normalmente venduto al prezzo di listino di 39.99 euro, gratis solo per 24 ore e ribadiamo vostro per sempre se riscattato entro le 16:59 di domenica 26 dicembre.

La promozione dei giochi gratis di Natale su Epic Games Store continuerà fino al 30 dicembre, secondo leaker e insider ci sono altri due giorni da tenere d'occhio, ovvero le giornate di martedì 28 e mercoledì 29 dicembre, i giochi proposti in queste date dovrebbero essere particolarmente interessanti.

La prossima settimana ne sapremo di più nel frattempo correte ad aggiungere Prey alla vostra libreria prima che il gioco torni ad essere a pagamento.