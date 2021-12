Prey gratis su Epic Games Store a Natale? Un nuovo leak svela in anticipo la sorpresa

Il gioco gratis di oggi su Epic Games Store è Vampyr, un titolo di discreto spessore targato Dontnod, i regali dei prossimi giorni sembrano essere altrettanto interessanti... se non ancora di più.

Secondo un leak riportato da DualShockers e ripreso da altre testate, il gioco gratis del 24 dicembre sarà Pathfinder Kingmaker di Deep Silver mentre il 25 dicembre sarà la volta di Prey di Arkane Studios, titolo uscito nel 2017 e acclamato da pubblico e critica.

Ad oggi dunque l'elenco dei giochi in regalo su Epic Games Store è così composto:

16 dicembre – Shenmue III

17 dicembre – Neon Abyss

18 dicembre – Remnant from the Ashes

19 dicembre – The Vanishing of Ethan Carter

20 dicembre – Loop Hero

21 dicembre – Second Extinction

22 dicembre – Mutant Year Zero Road to Eden

23 dicembre – Vampyr

24 dicembre – Pathfinder Kingmaker (Leak)

25 dicembre – Prey (Leak)

Pathfinder Kingmaker e Prey non sono ancora stati confermati o annunciati ufficialmente ma c'è da dire che le anticipazioni di questi giorni si sono sempre rivelate esatte e dunque non c'è motivo di pensare ad errori in questo caso, anche se vale comunque la regola di attendere comunicazioni ufficiali.

Prey è certamente un bel regalo di Natale, il gioco sarà scaricabile gratis dalle 17:00 di sabato 25 dicembre e fino alle 16:59 del 26 dicembre, una volta riscattato sarà vostro per sempre.