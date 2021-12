Prey gratis su Epic Store include anche il DLC roguelite Mooncrash

A quanto pare, la versione gratuita di Prey che gli utenti Epic Games Store hanno potuto scaricare nel corso delle ultime ore è più ricca del previsto e include un corposo contenuto aggiuntivo che farà la gioia dei fan.

Sebbene non venga pubblicizzato da nessuna parte, sembrerebbe che l'edizione del titolo Arkane approdata in occasione del Natale su Epic Games Store sia quella completa, comprensiva quindi dell'espansione che prende il nome di Mooncrash. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un DLC stand alone con meccaniche roguelite e che gode quindi di un'elevata rigiocabilità. Insomma, questa è una graditissima sorpresa che non può che far felici tutti gli amanti di Hades, The Binding of Isaac ed altri esponenti del genere.

Se non l'avete ancora fatto, avete ancora qualche minuto di tempo per riscattare la vostra copia gratuita del gioco sull'Epic Games Store, dal momento che alle ore 17:00 il negozio dei creatori di Fortnite Capitolo 3 si aggiornerà con il prossimo titolo gratis che, stando ai suggerimenti presenti nella home del portale ufficiale, potrebbe essere Control.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Prey Mooncrash ad opera di Daniele D'Orefice con tutti i dettagli sull'espansione del gioco.