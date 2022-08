Prey guarda a Kratos: il prequel di Predator si ispira a God of War, conferma il regista!

Nel corso di un'intervista concessa da Dan Trachtenberg ai giornalisti di ComicBook.com, il regista di Prey ha confermato le sensazioni avvertite da molti spettatori del prequel di Predator sulle somiglianze tra il film e l'avventura norrena vissuta da Kratos e Atreus in God of War, il celebre videogioco di Sony.

Il regista dell'ultimo lungometraggio appena approdato sulla piattaforma di Hulu e su Disney+ spiega infatti che "qualche tempo fa dissi scherzando che avrei tratto ispirazione da God of War, e che lo avreste notato già dal trailer".

Il grande ritorno alle origini della saga culto di Predator sancito da Trachtenberg con Prey ha perciò degli importanti punti di contatto con il capolavoro action di Cory Barlog e Sony Santa Monica. È lo stesso Director di Prey a ribadirlo sottolineando come "mi sono ispirato a God of War sia per lo scudo che per l'ascia di Naru. Non mi sono rifatto a God of War per dare forma ai gadget del Predator come affermato da qualcuno. Il modo in cui Naru brandisce la sua ascia, ad esempio, è particolare e si ricollega a quanto avevo visto nelle meccaniche di gioco di God of War. Anche per quanto riguarda lo scudo ho tratto ispirazione da God of War e penso che sia venuto davvero bene. Ci sono un paio di aspetti che sono sostanzialmente gli stessi del gioco, mentre altri si allontanano da God of War perché dovevano funzionare in un contesto diverso".

Per saperne di più sull'ultimo, sorprendente film di Trachtengerg, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Prey a cura di Martina Barone, con tantissimi spunti di riflessione sul nuovo lungometraggio legato all'universo cinematografico di Predator.