Da Prey a Monster Hunter World: tutti i nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile in un video

Scopriamo insieme più nel dettaglio quali sono i giochi inseriti nel servizio in abbonamento di Microsoft durante il mese di aprile 2019, tra cui troviamo Prey, Monster Hunter World e Resident Evil 5.

I primi titoli accessibili agli iscritti al sempre più popolare servizio di Microsoft per Xbox One The Golf Club 2 di Maximum Games e l'ottima avventura a tinte oscure Prey, entrambi disponibili dall11 aprile.

Nella seconda metà del mese, grazie al Game Pass di Xbox, avremo poi accesso alle lande fantasy di Monster Hunter World e all'epopea zombie di The Walking Dead A New Frontier: l'action ruolistico di Capcom e l'avventura grafica degli ormai chiusi TellTale Games potranno essere scaricati a partire dal 18 aprile. Sempre a fine aprile sarà poi il turno dell'Episodio 2 di Life is Strange 2 (dal 24 aprile) e dell'incubo digitale di Resident Evil 5 (dal 25 aprile). Ma non è tutto.

Nel corso della puntata del 16 aprile di Inside Xbox, infatti, i vertici di Microsoft promettono di svelare una nuova serie di videogiochi candidati a entrare nella ludoteca degli abbonati al Game Pass, tra i quali figureranno sicuramente dei giochi collegati al programma ID@Xbox rivolto agli sviluppatori indipendenti. Nell'attesa di scoprire cosa ha in serbo per noi la casa di Redmond, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo video speciale, ma prima vi ricordiamo che è attiva una nuova promozione per chi è già abbonato (tre mesi di accesso a 14,99 euro) e per i nuovi clienti (tre mesi a 1 euro).