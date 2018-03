Prey: nuovi indizi spingono verso l'arrivo di un DLC o di una espansione

Si continua a parlare di Prey perchèstanno continuando a stuzzicare i fan del gioco riguardo l'arrivo di un nuovo DLC o di una espansione stand-alone del gioco.

Nei giorni scorsi, due Tweet hanno fatto ipotizzare l'arrivo di un contenuto aggiuntivo ambientato sulla Luna, nelle scorse ore sul profilo Twitter del gioco è apparso un criptico video accompagnato da una didascalia che recita "a Great meMory: thRee thINGs caNNOt be lOnG hidden: the sun, the MOOn, AnD the tRuth".

Prendendo in esame solamente le lettere maiuscole otteniamo la parola "GMRINGNNOIOGMOOADR", che anagrammata forma la frase Good Morning Morgan, nome del protagonista dell'avventura. A questo punto è probabile che qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola, magari un DLC o probabilmente un gioco stand-alone sullo stile di Dishonored La Morte dell'Esterno. Restiamo in attesa di saperne di più...