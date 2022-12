Prey: adesso potete giocare con il prototipo del 1995

Annunciato nel 1996, Prey di 3D Realms ha avuto uno sviluppo particolarmente travagliato ed il gioco è uscito solamente dieci anni dopo, nel 2006, presentandosi come uno sparatutto di discreta fattura e capace di riscuotere un buon successo.

Il gioco ha avuto uno sviluppo particolarmente travagliato (così come un altro titolo 3D Realms di quel periodo: Duke Nukem Forever, uscito addirittura nel 2011) ed è passato per diversi prototipi prima di trovare la sua forma finale. Uno di questi è ora disponibile per il download su Archive.org, dove poco prima di Natale è stato aggiunto il prototipo di Prey datato novembre 1995, prima della presentazione del gioco avvenuta come detto nel 1996 con proiezione di lancio prevista tra il 1997 e il 1998.

Il prototipo è giocabile tramite un qualsiasi emulatore MS-DOS ma specifichiamo come non non si tratti di una demo di una versione di prova, bensì proprio di un prototipo nato per illustrare il concept di gioco al publisher. Prey è uscito nel 2006 e un sequel era in sviluppo presso Human Head, in seguito Bethesda ha comprato lo studio ed ha cancellato il progetto, riutilizzando il marchio Prey per un nuovo gioco di Arkane, completamente slegato dalle vicende narrate nel Prey di 3D Realms.